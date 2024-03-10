PATERNO'. SEMAFORO PERICOLANTE AL CORSO ITALIA RIMOSSO DAI VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di oggi, 10 marzo 2024, i Vigili del Fuoco sono intervenuti d'urgenza in Corso Italia a Paternò per affrontare una situazione critica legata a un semaforo non funzionante da anni, prec...

Nella mattinata di oggi, 10 marzo 2024, i Vigili del Fuoco sono intervenuti d'urgenza in Corso Italia a Paternò per affrontare una situazione critica legata a un semaforo non funzionante da anni, precariamente tenuto insieme da una corda.

A causa delle forti raffiche di vento, la lanterna semaforica ha cominciato a oscillare pericolosamente, minacciando di crollare e causare danni agli automobilisti e ai passanti.

L'intervento dell'autoscala proveniente da Catania è stato fondamentale per garantire la messa in sicurezza dell'area.

Inoltre, sono stati coinvolti anche i tecnici comunali e la polizia municipale per coordinare le operazioni e garantire la sicurezza del luogo.