Paternò: senso unico alternato sulla SP 102/II fino al 31 dicembre
Temporanea modifica della circolazione nella Strada provinciale 102/II, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti che transitano nell'area del cantiere R.F.I., all’esterno del centro abitato di Paternò.
In particolare, sino al prossimo 31 dicembre si transiterà a senso unico alternato lungo il tratto, lungo circa 400 metri, all’altezza del cavalcaferrovia in costruzione. Garantito il transito veicolare e pedonale ai residenti, ai titolari delle attività commerciali esistenti ed ai mezzi di soccorso.
L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania su richiesta di RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che sta procedendo nell’esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Bicocca-Catenanuova.