Paternò senz’acqua in diverse zone, comunicato AMA: “Guasti nella notte”, ma non ci sono tempi certi per il ripristino

Diverse le zone coinvolte: da Scala Vecchia a Corso Sicilia, continuano le segnalazioni dei cittadini

🔄 AGGIORNAMENTO ORE 16.00

AMA S.p.A. ha diffuso un nuovo comunicato annunciando che i tecnici sono intervenuti effettuando un’inversione delle alimentazioni per garantire nuovamente l’approvvigionamento dei serbatoi di Palazzolo e ripristinare gradualmente l’erogazione idrica nelle utenze interessate dal disservizio.

L’azienda comunica inoltre che nella giornata di lunedì 1° giugno, dalle ore 9 alle ore 12, sarà necessaria una temporanea interruzione della fornitura idrica nella zona Ardizzone per consentire la riparazione della tubazione danneggiata.

Continuano i disagi idrici in diverse aree di Paternò, dove sin dalla mattinata di oggi sono arrivate numerose segnalazioni da parte dei cittadini rimasti senz’acqua nelle proprie abitazioni.

In questa calda domenica di fine maggio, i problemi legati alla mancanza d’acqua stanno creando non pochi disagi alle famiglie, soprattutto nelle abitazioni rimaste senz’acqua già dalle prime ore della giornata. Tante le segnalazioni arrivate anche in redazione da diverse zone della città.

Dopo le proteste e le richieste di chiarimenti arrivate anche in redazione, AMA S.p.A. ha diffuso un comunicato ufficiale spiegando le cause dei problemi che stanno interessando parte della città e annunciando l’avvio delle operazioni di ripristino.

Di seguito il comunicato integrale diffuso dall’azienda:

“A.M.A. S.p.A. informa che, a causa di guasti nella rete di distribuzione elettrica e conseguenti variazioni di tensione, l’alimentazione idrica dai pozzi verso il serbatoio Palazzolo 1 si è interrotta durante la notte.

Ad aggravare la situazione anche una rottura del tubo di adduzione dal pozzo denominato “Strano” al serbatoio Palazzolo 2, che ha causato il mancato riempimento di detta riserva.

I tecnici di AMA stanno provvedendo al riavvio dei pozzi e al graduale ripristino del servizio idrico.

Nelle zone di Scala Vecchia e aree limitrofe, via Sardegna e zone limitrofe, zona Villetta, via Canonico Renna e zone limitrofe, via Circumvallazione e zone limitrofe, Corso Sicilia e via Vittorio Emanuele alta, nella giornata odierna si registreranno disservizi idrici.

A fine giornata verrà emesso un aggiornamento informativo.”

Restano numerose le segnalazioni dei cittadini provenienti da diverse aree della città. Anche nella vostra zona state riscontrando problemi con l’acqua? Potete segnalarcelo nei commenti o contattando la redazione indicando la via interessata