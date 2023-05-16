PATERNO’. SEQUESTRATI 20KG DI CARNE CONGELATE SENZA LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, supportati dai militari del 12° Reggimento Sicilia, unitamente a personale dell’A.S.P. di Catania, sono stati impegnati in un servizio coordinato a largo ragg...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, supportati dai militari del 12° Reggimento Sicilia, unitamente a personale dell’A.S.P. di Catania, sono stati impegnati in un servizio coordinato a largo raggio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e a garantire il rispetto delle norme in materia di legislazione sociale e tutela della salute.

Al riguardo, i militari hanno effettuato diversi controlli presso alcuni esercizi del comprensorio paternese, elevando sanzioni per circa 1.000,00 € nei confronti del titolare di un ristorante di via Monte Cervino e denunciandolo per frode nell’esercizio del commercio poiché, all’esito del controllo presso il suo esercizio commerciale, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 20 Kg di carni bianche e rosse congelate senza le prescritte autorizzazioni.

Nel medesimo contesto operativo, gli operanti hanno poi predisposto numerosi posti di controllo nel centro, nelle aree periferiche ed in prossimità dei principali snodi viari, che hanno consentito di identificare un centinaio di persone e di sottoporre ad accertamenti una cinquantina di veicoli.

Sono state così elevate 30 sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), con particolare riferimento a quelle la cui condotta di guida potrebbe nuocere alla sicurezza degli altri utenti della strada. Oltre alle multe, inoltre, sono stati sequestrati amministrativamente tre veicoli, ritirate due patenti ed altrettante carte di circolazione, nonché decurtati complessivamente 49 punti dalle patenti di guida.

Nel corso dei controlli, infine, sono stati sequestrati circa 8 grammi di hashish rinvenuti nella disponibilità di tre giovani, che, per tale ragione, sono stati segnalati all’Autorità amministrativa.