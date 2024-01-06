PATERNÒ: SEQUESTRATO QUAD BIKE SENZA ASSICURAZIONE E REVISIONE. SANZIONI PER OLTRE 14MILA EURO

Operazione di controllo del territorio, fra il centro cittadino di Paternò e il Rifugio Sapienza di Nicolosi, ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Paternò, insieme ai militari dell’Arma della C...

Operazione di controllo del territorio, fra il centro cittadino di Paternò e il Rifugio Sapienza di Nicolosi, ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Paternò, insieme ai militari dell’Arma della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia.

I Carabinieri si sono concentrati sulla viabilità, al fine di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada come misura preventiva contro gli incidenti stradali, anche con l’utilizzo dell’etilometro per accertare l’eventuale presenza di alcool nel sangue degli automobilisti.

Durante l’attività di controllo è stato sequestrato ad un giovane paternese anche un quad bike che si trovava in sosta su strada in quanto senza copertura assicurativa e senza revisione.

Le sanzioni amministrative elevate sono state complessivamente 15 (per il mancato uso delle cinture di sicurezza, omessa copertura assicurativa, omessa revisione, guida senza patente, guida senza casco protettivo). L’importo totale delle sanzioni elevate ammonta ad oltre 14.000 euro.

I militari hanno sottoposto a fermo e sequestro amministrativo 8 veicoli ed hanno decurtato in totale 29 punti dalle patenti di guida. 70 le persone identificate e oltre 50 i veicoli controllati.