PATERNO’: SERATA DEL DONATORE, FIDAS PREMIA I VOLONTARI

Il 2018 è un anno particolare per il Gruppo Donatori Volontari Sangue- Fidas di Paternò: ricorre infatti il quarantesimo anniversario della sua fondazione. Era il lontano 1978 allorché un manipolo di pionieri, tredici per l’esattezza, mise in campo la realizzazione di quella che, per i tempi, era un’utopia: porre fine alla donazione prezzolata per far sì che tutti potessero accedere alle trasfusioni.

Lottando contro tutto e contro tutti (comprese le istituzioni) con caparbietà riuscirono ad attuare il loro progetto e, anno dopo anno, il Gruppo è cresciuto in maniera esponenziale.

Oggi si contano oltre 2.500 soci donatori attivi.

Come si vede, quindi, contrariamente a ciò che è accaduto per molte altre realtà, il Gruppo esiste ed è ben saldo. E per celebrare in maniera adeguata il raggiungimento di questo traguardo, si è deciso di organizzare una speciale Serata del Donatore. Infatti Venerdì 4 Gennaio 2019 alle ore 20,00 presso l’Istituto “Mamma Provvidenza” di Paternò verranno consegnate le benemerenze per l’anno 2018 relative alle 15, 30, 50 e 75 donazioni.

Ad allietare la serata interverranno Gino Astorina del “Gatto Blu” ed il coro “Gli allegri Insani” di Bronte.

Gianluca Ruffino