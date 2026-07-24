Paternò, serbatoi dell’acqua ripartiti: luce permettendo, domani dovrebbe tornare tutto regolare

In alcune vie l'acqua potrebbe tornare già questa sera. Se non ci saranno nuovi blackout, domani mattina il servizio dovrebbe tornare regolare in tutta Paternò.

Migliora la situazione del servizio idrico a Paternò dopo i disagi registrati oggi, venerdì 24 luglio 2026, in diverse zone della città.

I serbatoi sono ripartiti e stanno nuovamente accumulando acqua. Al momento il funzionamento degli impianti risulta regolare e, se non ci saranno nuovi problemi alla rete elettrica, da domani mattina l’erogazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità in tutta la città.

In alcune vie, in base al gettito, alla pressione e ai tempi necessari per il riempimento della rete, l’acqua potrebbe tornare già nel corso della serata di oggi.

Resta comunque necessario utilizzare il condizionale:

se non ci saranno problemi di luce e l’alimentazione elettrica continuerà a funzionare regolarmente, il servizio idrico dovrebbe tornare alla normalità da domani mattina.

Eventuali nuovi blackout, come quelli registrati ieri, potrebbero infatti provocare nuovi stop agli impianti e rallentare nuovamente le operazioni di accumulo e distribuzione.

Al momento, però, la situazione è regolare: i serbatoi sono in funzione e stanno raccogliendo l’acqua necessaria per alimentare progressivamente la rete.

I problemi delle ultime ore sono stati provocati dai diffusi blackout elettrici che hanno interessato la Sicilia, impedendo a diversi impianti e serbatoi di svolgere regolarmente le attività di accumulo e distribuzione. Nelle zone alimentate direttamente dalla Sorgente Ardizzone, invece, l’erogazione è stata garantita.

Se dunque non ci saranno nuovi problemi di luce, già questa sera l’acqua potrebbe tornare in alcune zone, mentre da domani mattina il servizio dovrebbe essere progressivamente regolare per tutti.