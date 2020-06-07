PATERNO': SERPENTE IN CORTILE, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Ritrovarsi un serpente in casa, con tre bambini dentro, non è una bella sorpresa. E’ quanto accaduto ieri mattina, ad una signora residente in via Alfano a Paternò. Nella tarda mattinata, mentre sbrig...

Ritrovarsi un serpente in casa, con tre bambini dentro, non è una bella sorpresa. E’ quanto accaduto ieri mattina, ad una signora residente in via Alfano a Paternò. Nella tarda mattinata, mentre sbrigava le faccende di casa, ha visto un serpente, probabilmente un biacco, attraversare il cortile di casa e finire nel box auto, dopo che il cane della proprietaria, visto il rettile, è intervenuto mettendolo in fuga.

La signora, che si trovava nel cortile insieme a due bambine, visto lo spavento preso da quest’ultime ha subito chiamato al comando dei vigili urbani per chiedere aiuto. Purtroppo, si è vista rispondere che di sabato, la ditta che si occupa di derattizzazione non è disponibile, e gli è stato consigliato di chiudersi in casa e richiamare lunedì.

La signora, sempre con la paura che il rettile potesse fare del male ai suoi figli, ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno subito inviato sul posto la squadra del distaccamento Paternò.

I pompieri, con grande calma, hanno catturato il rettile, per poi liberarlo in aperta campagna