PATERNÒ, SERVIZI ANTICOVID NEL WEEKEND: DENUNCE E SANZIONI. ECCO I DETTAGLI

COMUNICATO STAMPA

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, unitamente ai militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, al termine di un servizio coordinato eseguito nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani (Piazza Umberto, Piazza Indipendenza e Piazza Vittorio Veneto), finalizzato a far rispettare le misure previste per il contenimento della diffusione del virus covid-19, hanno ottenuto i seguenti risultati:

elevate 25 sanzioni amministrative per il mancato rispetto del divieto di spostamento e assembramento ai sensi dell’articolo 4 comma 1 D.L. n. 19/2020;

denunciati cinque giovani di Paternò, già gravati da precedenti di polizia per essere stati sorpresi alla guida del proprio veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida, con recidiva nel biennio;

Segnalato al competente U.T.G. 2 giovani paternesi perché trovati in possesso di 4 dosi per complessivi grammi 7 di marijuana;

controllati 6 esercizi commerciali;

contestate 24 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;

sottoposti a sequestro 6 motoveicoli;

ritirati 5 documenti di guida e circolazione e decurtati complessivamente 81 punti alle patenti di guida;

Nel medesimo contesto operativo sono state identificate 140 persone e controllati 107 veicoli.