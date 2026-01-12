PATERNÒ. Servizi scolastici per gli alunni con disabilità: la Commissione Straordinaria rassicura le famiglie, nessuna interruzione

La Commissione Straordinaria del Comune di Paternò ha comunicato, attraverso il sito istituzionale, un importante aggiornamento rivolto alle famiglie e all’utenza interessata.I servizi di competenza d...

La Commissione Straordinaria del Comune di Paternò ha comunicato, attraverso il sito istituzionale, un importante aggiornamento rivolto alle famiglie e all’utenza interessata.

I servizi di competenza del , svolti negli istituti scolastici a favore degli alunni in condizioni di disabilità, proseguiranno regolarmente e senza alcuna interruzione.

La comunicazione mira a rassicurare genitori, studenti e personale scolastico sulla piena continuità delle attività di assistenza e supporto, considerate fondamentali per garantire il diritto allo studio e l’inclusione scolastica.

La Commissione Straordinaria, composta da Giuffrè, Mallemi e D’Erba, conferma così l’impegno dell’amministrazione nel tutelare i servizi essenziali destinati alle fasce più fragili della popolazione scolastica.

Un segnale di attenzione e responsabilità istituzionale nei confronti delle famiglie e della comunità educativa di Paternò.