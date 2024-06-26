PATERNÒ: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO DELLE STRADE URBANE - 48 MULTE E 14 RIMOZIONI FORZATE, RIPRESA DEL SERVIZIO MARTEDÌ

Prosegue senza sosta il nuovo servizio di spazzamento meccanico delle strade urbane, gestito dall'azienda DUSTY. Questa iniziativa, volta a migliorare la pulizia e il decoro delle vie cittadine, ha co...

Prosegue senza sosta il nuovo servizio di spazzamento meccanico delle strade urbane, gestito dall'azienda DUSTY. Questa iniziativa, volta a migliorare la pulizia e il decoro delle vie cittadine, ha comportato alcune modifiche alla viabilità e alla sosta veicolare.

Per consentire un'efficace esecuzione delle operazioni di pulizia, è stata predisposta la sospensione della sosta veicolare nelle aree interessate dallo spazzamento.

Tuttavia, la comunicazione sembra non essere stata recepita da tutti i cittadini. Questa mattina, infatti, molti residenti hanno trovato una spiacevole sorpresa: le loro auto parcheggiate nelle vie coinvolte erano scomparse oppure sanzionate con una multa.

Nella giornata di ieri le operazioni di spazzamento hanno interessato la ZONA 1 della città.

Nel dettaglio, sono state elevate 48 multe per divieto di sosta e sono state eseguite 14 rimozioni forzate di vetture, al fine di liberare le strade e permettere ai mezzi di DUSTY di operare in maniera efficiente.

Il servizio di spazzamento meccanico continuerà martedì prossimo, con l'intervento previsto nella zona 2. Si invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e agli avvisi per evitare ulteriori disagi e sanzioni.

La pulizia delle strade è fondamentale per garantire un ambiente urbano più salubre e accogliente, e il contributo di ogni cittadino è indispensabile per raggiungere questo obiettivo.