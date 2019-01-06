95047

PATERNO’: SFIORATA TRAGEDIA QUESTO POMERIGGIO ALLA “SCALA VECCHIA”

06 gennaio 2019 17:58
Paternò
News
Tragedia sfiorata, questo pomeriggio, poco prima delle 16 a Paternò, in Piazza del Ficus (zona Scala Vecchia).
A causa di una fuoriuscita di gas da una bombola che alimentava una stufa, usata per riscaldarsi. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento, che sono riusciti a spegnere la bombola prima che questa esplodesse. Limitati i danni, con poche suppellettili aggrediti dalle fiamme prima dell'arrivo dei pompieri. Sul posto anche un ambulanza del 118, inviata per precauzione e una pattuglia di carabinieri.

 

