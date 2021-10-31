PATERNO': SFREGIATA A SASSATE L'ICONA DELLA MADONNA DELLA SCALINATA SETTECENTESCA

Un nuovo atto di vandalismo colpisce la città: questa volta, nel mirino, l'icona della Madonna della scalinata settecentesca.La statua, e il vetro che la proteggeva, sono stati presi a sassate da igno...

Un nuovo atto di vandalismo colpisce la città: questa volta, nel mirino, l'icona della Madonna della scalinata settecentesca.

La statua, e il vetro che la proteggeva, sono stati presi a sassate da ignoti, spaccandone la superficie.

L'archeoclub sede di Paternò si sta attivando a comunicare all'attività preposte lo scempio della scalinata settecentesca

Sul caso indaga la polizia municipale di Paternò che nella mattina di oggi ha effettuato un sopralluogo e sta visionando le telecamere della zona alla ricerca degli autori del vile gesto.