PATERNO': SFUMA IL SOGNO DELLA SERIA "A" PER LE RACCHETTE PATERNÒ

Ad un passo dal sogno!

Non è bastato il 3 posto per Le Racchette Paternò a Milano, impegnati nei Play Off per salire in serie A.

RISULTATI PLAY OFF

Le Racchette - Alba Shuttle: 2-3

Le Racchette - Milazzo 3-2

Le Racchette - Sportinsieme Roma 1-4

Il Coach Vincenzo Pappalardo, molto soddisfatto dei suoi ragazzi: " E' mancata un po di esperienza ai nostri ragazzi che non sono riusciti ad ottenere questo prestigioso traguardo, complimenti comunque a Nicola Di Giovanni, Barbara Pedalino, Sabrina Scelfo, Giuseppe Signorelli e Marcantonio Fiorito e ci riproveremo l'anno prossimo"

Gianluca Ruffino