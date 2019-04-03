PATERNO': SFUMA IL SOGNO DELLA SERIA "A" PER LE RACCHETTE PATERNÒ
Ad un passo dal sogno!Non è bastato il 3 posto per Le Racchette Paternò a Milano, impegnati nei Play Off per salire in serie A.RISULTATI PLAY OFFLe Racchette - Alba Shuttle: 2-3Le Racchette - Milazzo...
Ad un passo dal sogno!
Non è bastato il 3 posto per Le Racchette Paternò a Milano, impegnati nei Play Off per salire in serie A.
RISULTATI PLAY OFF
Le Racchette - Alba Shuttle: 2-3
Le Racchette - Milazzo 3-2
Le Racchette - Sportinsieme Roma 1-4
Il Coach Vincenzo Pappalardo, molto soddisfatto dei suoi ragazzi: " E' mancata un po di esperienza ai nostri ragazzi che non sono riusciti ad ottenere questo prestigioso traguardo, complimenti comunque a Nicola Di Giovanni, Barbara Pedalino, Sabrina Scelfo, Giuseppe Signorelli e Marcantonio Fiorito e ci riproveremo l'anno prossimo"
Gianluca Ruffino