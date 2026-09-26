Paternò, si apre una voragine nell’asfalto: residenti preoccupati in via Portogruaro

La segnalazione arriva da via Portogruaro 1: nelle immagini si nota un’apertura nel manto stradale con crepe attorno. I residenti riferiscono di avere già interessato il Comune

Paternò – Una nuova segnalazione riguarda le condizioni del manto stradale in via Portogruaro, all’altezza del civico 1, dove i residenti chiedono un intervento di verifica e messa in sicurezza.

Come mostrano le immagini inviate alla nostra redazione, sull’asfalto è presente un’apertura accompagnata da diverse crepe, con un vuoto visibile nella parte sottostante. Una situazione che sta destando preoccupazione tra chi abita nella zona e tra coloro che percorrono quotidianamente la strada.

Secondo quanto riferito nella segnalazione, i residenti avrebbero già inoltrato diverse richieste di intervento e sarebbe stato presentato anche un esposto al Comune, accompagnato da una raccolta firme.

La preoccupazione riguarda soprattutto la possibilità che il deterioramento del manto stradale possa ampliarsi, creando un pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni. Proprio per questo viene chiesto un sopralluogo tecnico per accertare le cause del problema e verificare le condizioni della parte sottostante alla carreggiata.

I cittadini chiedono quindi che via Portogruaro venga controllata e, se necessario, messa in sicurezza nel più breve tempo possibile, prima che la situazione possa peggiorare.

95047 resta disponibile ad accogliere eventuali precisazioni o comunicazioni da parte degli uffici competenti.