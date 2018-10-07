PATERNÓ SI É SPENTO NELLA NOTTE L'ON. NINO LOMBARDO

Arriva la triste notizia della scomparsa, questa notte, all'età di 91 anni, dell'On. Nino Lombardo, all'anagrafe Antonino LombardoLaureato in giurisprudenza ed esponente della Democrazia Cristiana, è...

Arriva la triste notizia della scomparsa, questa notte, all'età di 91 anni, dell'On. Nino Lombardo, all'anagrafe Antonino Lombardo

Laureato in giurisprudenza ed esponente della Democrazia Cristiana, è stato deputato all'Assemblea Regionale Siciliana per più legislature.

Più volte assessore e vicesindaco al comune di Paternò, è stato deputato alla Camera nella VII, VIII, IX, X e XI legislatura della Repubblica Italiana.

In occasione delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 si candida alla carica di sindaco di Paternò con la lista civica "Nino Lombardo Sindaco".

I funerali saranno officiati martedì alle 10,30 nella Chiesa dello Spirito Santo a Paternó.

Alla famiglia giungono le condoglianze della nostra redazione.