PATERNÓ SI É SPENTO TURI SINATRA EX SINDACO ED ESPONENTE DELLA DC

Arriva la triste not­izia della scomparsa, all'età di 86 anni, di Turi Sinatra avvocato e già sindaco de­lla cittadina a part­ire dagli anni 70. Uomo di spicco della vecchie Dc di Patern­ò, di cui fu segreta­rio della sezione ce­ntro e dirigente anc­he a livello provinc­iale, fino a ricopri­re la carica di primo cittadino in vari periodi per circa 10 anni.

I funerali si terranno mercoledì alle ore 16.00 nella chiesa di Santa Barbara, oggi 22 agosto, dalle ore 16 sarà allestita a Palazzo Alessi, la camera ardente.

Anche l'attuale Sindaco Naso con un post su Facebook ha voluto ricordare Sinatra

FOTO: http://www.alfiocartalemi.flazio.com/#!/Storia?art=5