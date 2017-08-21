PATERNÓ SI É SPENTO TURI SINATRA EX SINDACO ED ESPONENTE DELLA DC
Arriva la triste notizia della scomparsa, all'età di 86 anni, di Turi Sinatra avvocato e già sindaco della cittadina a partire dagli anni 70. Uomo di spicco della vecchie Dc di Paternò, di cui fu segretario della sezione centro e dirigente anche a livello provinciale, fino a ricoprire la carica di primo cittadino in vari periodi per circa 10 anni.
I funerali si terranno mercoledì alle ore 16.00 nella chiesa di Santa Barbara, oggi 22 agosto, dalle ore 16 sarà allestita a Palazzo Alessi, la camera ardente.
Anche l'attuale Sindaco Naso con un post su Facebook ha voluto ricordare Sinatra
Alla famiglia giungono le condoglianze della nostra redazione
FOTO: http://www.alfiocartalemi.flazio.com/#!/Storia?art=5