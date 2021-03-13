PATERNÒ, SI LANCIANO DALL'AUTO IN CORSA CARICA DI ARANCE RUBATE

Nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale per contrastare fenomeni di criminalità diffusa ed in particolare dei furti nelle aree rurali, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Com...

Nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale per contrastare fenomeni di criminalità diffusa ed in particolare dei furti nelle aree rurali, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, hanno realizzato un servizio a largo raggio che ha consentito d’interrompere un furto di notevole entità ai danni di un imprenditore agrumicolo del posto.

In particolare i militari la scorsa notte, lungo la SS. 192 nei pressi del “Bivio Iannarello” nel territorio del comune di Paternò, avevano notato una Peugeot 307 con due persone a bordo che, nonostante il visibile ingombro di materiale trasportato al suo interno, procedeva ad un’andatura stranamente veloce. I militari hanno pertanto proceduto ad intimare l’alt al conducente dell’autovettura che ha pensato bene -unitamente al complice - di abbandonare l’auto in movimento e, sfruttando l’oscurità, di fuggire a gambe levate tra le campagne circostanti.

Solo per un caso l’autovettura priva di controllo non ha colliso con un’altra autovettura sopraggiungente in senso opposto quindi, terminata la sua corsa su un muretto, è stata ispezionata dai militari che constatato la presenza di circa una tonnellata di pregiate arance appena trafugate in un vicino agrumeto, nonché di vari attrezzi da scasso con i quali i due avevano reciso la recinzione del fondo privato.

L’autovettura inoltre, a seguito dei primi immediati accertamenti, è risultata essere in custodia giudiziale ad un 36enne di Zafferana Etnea il quale, per tal motivo, è stato denunciato per violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro, disposto nel corso di un procedimento penale o dell’autorità amministrativa.