Paternò si mobilita per il piccolo Diego: raccolta fondi per aiutare il bimbo in cura al Meyer

AGGIORNAMENTOÈ stato attivato anche un conto corrente dedicato per sostenere il piccolo Diego, in cura al Meyer.Oltre alla raccolta fondi già disponibile su GoFundMe, da oggi è possibile effettuare un...

AGGIORNAMENTO

È stato attivato anche un conto corrente dedicato per sostenere il piccolo Diego, in cura al Meyer.

Oltre alla raccolta fondi già disponibile su GoFundMe, da oggi è possibile effettuare una donazione anche tramite bonifico bancario.

IBAN:

IT60J3608105138277406777413

Intestatario:

Parenti Francesca

BIC/SWIFT:

PPAYITR1XXX

Causale consigliata:

“Donazione per il piccolo Diego – Paternò”

Invitiamo tutti coloro che desiderano contribuire a utilizzare la modalità che preferiscono.

Ogni gesto è importante, ogni aiuto può fare la differenza.

Una mobilitazione di solidarietà sta nascendo attorno al piccolo Diego, un bambino paternese che da circa tre mesi sta affrontando una battaglia durissima: un osteosarcoma al femore, una forma aggressiva di tumore osseo che ha cambiato la vita della sua famiglia da un giorno all’altro.

A raccontare la situazione è la mamma, Francesca, che ha deciso di affidare la cura del figlio a uno dei centri pediatrici più importanti d’Italia, l’Ospedale Meyer di Firenze, specializzato in oncologia pediatrica.

Una scelta dettata dal desiderio di offrire a Diego le migliori possibilità di cura e assistenza.

Nel suo appello, Francesca scrive parole che toccano nel profondo:

“Ciao, mi chiamo Francesca. Sono la mamma di un piccolo paziente oncologico. Da circa tre mesi abbiamo scoperto che Diego ha un osteosarcoma al femore.

Ho scelto il Meyer di Firenze per dare le migliori cure a mio figlio.

Ringrazio anticipatamente chiunque voglia contribuire ad affrontare questo percorso”.

Un appello di una mamma che, oltre alla paura e alla fatica quotidiana, deve affrontare anche spese impegnative legate a viaggi, permanenze fuori regione, terapie e tutto ciò che ruota attorno a un percorso così complesso.

Aperta una raccolta fondi

Per sostenere la famiglia è stata attivata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, dove tutti possono contribuire, anche con una piccola donazione, per aiutare Diego e i suoi genitori ad affrontare questo lungo e delicatissimo percorso terapeutico.

Link ufficiale della raccolta:

https://gofund.me/3c77a7b9c

La comunità paternese già vicina

Come spesso accade nei momenti più difficili, la comunità di Paternò si sta già stringendo attorno a Diego e alla sua famiglia. Ogni condivisione, ogni gesto, ogni contributo può fare la differenza.

Il nostro augurio è che Diego possa superare questo tunnel nel più breve tempo possibile, circondato dall’affetto dei suoi cari e dalla solidarietà di chi vuole essere al loro fianco.