PATERNÒ, SI RIBALTA CON L’AUTO E FINISCE NELLA VEGETAZIONE,FERITO 22 ENNE

Paternò (CT), 16 luglio 2025 – Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle ore 13:30, in via Balatelle a Paternò. Una Fiat Panda, guidata da un ragazzo di 22...

Paternò (CT), 16 luglio 2025 – Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle ore 13:30, in via Balatelle a Paternò. Una Fiat Panda, guidata da un ragazzo di 22 anni residente nella zona, è uscita improvvisamente di strada, finendo in una scarpata a margine della carreggiata dopo un volo di circa tre metri.

Stando alle prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe perso aderenza per cause ancora in fase di accertamento.

Non si esclude la possibilità che un ostacolo improvviso sulla carreggiata abbia causato l’uscita di strada. Secondo quanto riferito, l’auto si sarebbe ribaltata più volte prima di terminare la corsa nella vegetazione, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane conducente. Il ragazzo, cosciente al momento dell’arrivo dei soccorritori, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano destare particolare preoccupazione.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e assistere nelle operazioni di recupero della vettura, e una pattuglia della Polizia Municipale, incaricata di effettuare i rilievi e gestire il traffico, che ha subito solo lievi rallentamenti.

Le autorità sono attualmente al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.