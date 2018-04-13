95047

PATERNO': Si ribalta con trattore, ferito 40 enne

A cura di Redazione Redazione
13 aprile 2018 20:58
incidente questa mattina intorno alle ore 12 in contrada Agnelleria,

Un uomo di quarant'anni è rimasto ferito agli arti inferiori dopo che il trattore, per cause ancora da accertare, si sarebbe ribaltato.

L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 e successivamente condotto all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero preoccupanti.
Ad intervenire sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Paternò.

