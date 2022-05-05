95047

05 maggio 2022 07:54
Cronaca
Un uomo  si è sentito male nella serata di ieri, 04 Maggio 2022 , poco dopo le 21.30 nei pressi della centralissima via Vittorio Emanuele  ad angolo con la vico Gaetano Pulvirenti.

Le  condizioni del'uomo hanno destato subito l’attenzione di alcuni passanti che si sono resi conto della gravità di quanto stava accadendo lanciando subito l’allarme.

Immediata, infatti, la chiamata ai soccorsi da parte dei presenti che hanno assistito al malore dell’uomo, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ed una pattuglia dei Carabinieri.

I sanitari hanno prestato le prime cure all'uomo per poi trasferirlo all’Ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

PATERNO'. SI SENTE MALE E CADE A TERRA: UOMO SOCCORSO IN VIA VITTORIO EMANUELE

