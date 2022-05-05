PATERNO'. SI SENTE MALE E CADE A TERRA: UOMO SOCCORSO IN VIA VITTORIO EMANUELE

Un uomo si è sentito male nella serata di ieri, 04 Maggio 2022 , poco dopo le 21.30 nei pressi della centralissima via Vittorio Emanuele ad angolo con la vico Gaetano Pulvirenti.Le condizioni del'u...

Un uomo si è sentito male nella serata di ieri, 04 Maggio 2022 , poco dopo le 21.30 nei pressi della centralissima via Vittorio Emanuele ad angolo con la vico Gaetano Pulvirenti.

Le condizioni del'uomo hanno destato subito l’attenzione di alcuni passanti che si sono resi conto della gravità di quanto stava accadendo lanciando subito l’allarme.

Immediata, infatti, la chiamata ai soccorsi da parte dei presenti che hanno assistito al malore dell’uomo, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ed una pattuglia dei Carabinieri.

I sanitari hanno prestato le prime cure all'uomo per poi trasferirlo all’Ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.