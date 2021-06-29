PATERNO': SI SENTE MALE IN CASA, SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e il 118 sono dovuti intervenire, oggi 29 giugno intorno alle 10.30 a Paternò in via Balatelle per portare soccorrere una persona che si era sentita mal...

A cura di Redazione 29 giugno 2021 21:09

Condividi