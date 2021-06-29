PATERNO': SI SENTE MALE IN CASA, SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO
I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e il 118 sono dovuti intervenire, oggi 29 giugno intorno alle 10.30 a Paternò in via Balatelle per portare soccorrere una persona che si era sentita male all’interno di un appartamento.
Dopo aver chiamato il 118 e vista l’impossibilità di utilizzare il vano scala che risultava troppo stretto il personale sanitario ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.
Per questo, vista la delicatezza dell'intervento, gli uomini del 115 hanno caricato la donna su una barella per poi calarla dal balcone con la manovra del nucleo Saf (Speleo-Alpino-Fluviale). Una volta a terra, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, che l'hanno trasportata in ospedale per le cure del caso..
La strada è rimasta bloccata per le operazioni di soccorso, sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale per la gestione del traffico che nel tratto interessato ha subito notevoli rallentamenti