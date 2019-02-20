PATERNÒ: SI SENTE MALE IN CASA, SOCCORSA DAI VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
20 febbraio 2019 11:21
***FLASH***
Si è da poco concluso un intervento di soccorso di una persona che ha accusato un malore nella propria abitazione, in via G.Marconi.
￼Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 ed i Vigili del Fuoco di Paternò i quali, si sono introdotti nell’alloggio, permettendo allo staff medico di prestare le cure mediche del caso: secondo quanto risulta, le condizioni della persona soccorsa non sarebbero preoccupanti.
Gianluca Ruffino
IN AGGIORNAMENTO