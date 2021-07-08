PATERNÒ: SI SENTE MALE IN CASA, VIGILI DEL FUOCO E 118 SUL POSTO

FLASHSi è concluso, intorno alle ore 12.30 di oggi, 08 luglio 2021 un intervento di soccorso di una persona che ha accusato un malore nella propria abitazione, in via Duca degli Abruzzi, una traversa...

FLASH

Si è concluso, intorno alle ore 12.30 di oggi, 08 luglio 2021 un intervento di soccorso di una persona che ha accusato un malore nella propria abitazione, in via Duca degli Abruzzi, una traversa della via Gian Battista Nicolosi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 ed i Vigili del Fuoco i quali, si sono introdotti nell’alloggio, permettendo allo staff medico di prestare le cure mediche del caso: secondo quanto risulta, le condizioni della persona soccorsa non sarebbero preoccupanti.

Nel tratto interessato dall'intervento il traffico ha subito rallentamenti.

IN AGGIORNAMENTO