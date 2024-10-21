PATERNO'. SI SPEGNE A 97 ANNI IL MARESCIALLO E CAVALIERE DELLA REPUBBLICA VINCENZO PIAZZA: DOMANI I FUNERALI

Si è spento all'età di 97 anni, a Paternò, il Maresciallo della Marina Militare e Cavaliere della Repubblica Italiana Vincenzo Piazza. Figura storica della città e membro attivo dell'Associazione Nazi...

Si è spento all'età di 97 anni, a Paternò, il Maresciallo della Marina Militare e Cavaliere della Repubblica Italiana Vincenzo Piazza. Figura storica della città e membro attivo dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, Piazza era molto conosciuto e rispettato per il suo impegno civico e la sua costante partecipazione a eventi e iniziative cittadine.

Il sindaco di Paternò, Nino Naso, ha espresso il suo cordoglio a nome di tutta la comunità con un messaggio toccante: "A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza di Paternò, desidero esprimere il mio più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa del Maresciallo della Marina Militare Vincenzo Piazza.

Un uomo che ha incarnato valori di integrità, dedizione e amore per la patria, rappresentando un esempio luminoso per tutti noi."

Vincenzo Piazza ha vissuto in prima persona i giorni bui della Seconda Guerra Mondiale, portando con sé un bagaglio di esperienze che ha saputo condividere con la comunità, trasmettendo sempre messaggi di speranza, coraggio e resilienza. Uomo di grande umiltà e saggezza, il suo ricordo rimarrà impresso nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

"Con il suo esempio – ha continuato il sindaco Naso – Vincenzo Piazza ha lasciato un segno indelebile in questa città. In questo momento di dolore, mi stringo con affetto alla sua famiglia, certo che il suo esempio vivrà per sempre nei cuori di tutta la nostra comunità."

I funerali di Vincenzo Piazza si terranno martedì 22 ottobre 2024, alle ore 15:30, nella Chiesa di Santa Barbara a Paternò.

L'intera cittadinanza è invitata a partecipare per rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della patria e della comunità.