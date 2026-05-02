Paternò, smarrisce il portafoglio in motorino: un uomo lo trova e glielo riporta a casa (Copia)

Paternò, ragazzo perde il portafoglio col motorino: uomo lo riporta a casa senza che mancasse nulla, il ringraziamento della mamma

Paternò – Una bella notizia che arriva dalla città e che merita di essere raccontata, accompagnata dal ringraziamento di una mamma.

Nella serata di ieri, il figlio della donna ha perso il proprio portafoglio mentre era in giro con il motorino, senza accorgersene. All’interno c’erano documenti personali e denaro.

A notare tutto è stato un uomo che si trovava proprio dietro di lui: ha visto chiaramente il portafoglio cadere in strada mentre il ragazzo era alla guida. Ha provato a fermarlo, ma senza riuscirci.

Si è quindi fermato, ha raccolto il portafoglio e, grazie ai documenti presenti all’interno, è riuscito a risalire all’indirizzo di casa, presentandosi poco dopo per restituirlo direttamente alla famiglia.

👉 All’interno non mancava assolutamente nulla.

Un gesto semplice ma di grande valore che, purtroppo, oggi non è più così scontato.

La normalità, sempre più spesso, finisce per diventare un’eccezionalità.

Per questo la mamma ha voluto condividere pubblicamente un sentito ringraziamento per la correttezza e la gentilezza dimostrate.

Una storia che fa bene raccontare e che restituisce fiducia nel senso civico e nelle persone.