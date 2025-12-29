Paternò, smarrito iPhone 15: appello per il ritrovamento. All’interno documenti importanti
Un appello accorato arriva da un genitore di Paternò che segnala lo smarrimento di un iPhone 15, avvenuto nei giorni scorsi.Il telefono risulta già denunciato alle autorità competenti ed è stato blocc...
Un appello accorato arriva da un genitore di Paternò che segnala lo smarrimento di un iPhone 15, avvenuto nei giorni scorsi.
Il telefono risulta già denunciato alle autorità competenti ed è stato bloccato, rendendolo inutilizzabile. All’interno, però, sono presenti documenti importanti, motivo per cui si chiede la massima collaborazione da parte della cittadinanza.
Chiunque dovesse ritrovare il dispositivo è invitato a contattare il numero 329 249 3978 oppure, in alternativa, consegnarlo direttamente ai Carabinieri.
Un gesto di responsabilità e civiltà che permetterebbe di restituire materiali di grande valore personale.
🙏 Si confida nella sensibilità e nell’aiuto di tutti.