Paternò, smarrito un cucciolo di Rottweiler nella zona “Amico Fritz” lungo la S.S. 121

Un appello arriva alla redazione di 95047.it per ritrovare un cane smarrito nella zona “Amico Fritz”, lungo la S.S. 121, in territorio di Paternò.

Si tratta di un cucciolo di Rottweiler di appena cinque mesi, di colore nero e regolarmente microchippato. Il cane si è smarrito circa dieci giorni fa e da allora non si hanno più notizie.

Il proprietario, Giovanni Nicosia, lancia un appello a chiunque possa averlo visto o abbia informazioni utili al suo ritrovamento.

Contatto: 346 6532472

Chiunque abbia avvistato il cane o disponga di elementi utili è invitato a mettersi in contatto al numero indicato.

Ogni segnalazione può essere preziosa per riportare a casa il giovane Rottweiler.



