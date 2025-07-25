Paternò soffoca sotto i 40 gradi: blackout lascia oltre 250 utenze senza corrente

Paternò (CT) – Giornata infernale, come previsto, nel comune etneo, dove le temperature hanno superato i 40 gradi, aggravando ulteriormente i disagi causati da due gravi guasti alla rete elettrica che...

Paternò (CT) – Giornata infernale, come previsto, nel comune etneo, dove le temperature hanno superato i 40 gradi, aggravando ulteriormente i disagi causati da due gravi guasti alla rete elettrica che hanno lasciato oltre 250 utenze al buio in diverse zone della città.

L’interruzione della corrente elettrica è iniziata intorno alle ore 13:00, colpendo in pieno le ore più torride della giornata. Le segnalazioni sono giunte da via Edmondo De Amicis, zona Ardizzone e Piazza della Repubblica, via Fiume dove molti residenti – tra cui anziani e famiglie con bambini piccoli – hanno lamentato condizioni insostenibili.

“Stiamo morendo, i bambini non ce la fanno più”, ha scritto un cittadino in un messaggio disperato.

“Per favore, fateci sapere qualcosa. Abbiamo bambini e siamo senza luce, fa caldo”, ha aggiunto un altro residente, esasperato dalla mancanza di risposte e dal caldo torrido.

I disagi, ancora in corso stanno generando tensione e preoccupazione tra la popolazione, già provata dall’ondata di calore che sta investendo l’intera Sicilia.

Al momento, non è ancora chiaro quando sarà ripristinata l’energia elettrica, ma i cittadini chiedono a gran voce interventi urgenti e comunicazioni tempestive da parte delle autorità competenti.

La giornata di oggi si conferma una delle più critiche dell’estate, non solo per il caldo estremo, ma anche per la fragilità delle infrastrutture messe a dura prova dalle alte temperature.