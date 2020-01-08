PATERNÒ SOLIDALE, NATALE BAMBINO 2019- 6.000 EURO PER #AIUTIAMODIEGO

Si è conclusa la quinta edizione di Natale Bambino, l’evento benefico organizzato ogni anno dall’associazione Zona Franca con il patrocinio del Comune di Paternò e dedicato al raggiungimento di obiett...

Si è conclusa la quinta edizione di Natale Bambino, l’evento benefico organizzato ogni anno dall’associazione Zona Franca con il patrocinio del Comune di Paternò e dedicato al raggiungimento di obiettivi solidali. Dopo la realizzazione del Giardino del Sorrsiso, il primo parco inclusivo della città, e dell’Atelier Solidale a sostegno delle famiglie indigenti, quest’anno la raccolta fondi ha voluto sostenere Diego Gemmellaro, il 18enne paternese vittima di un grave incidente stradale, attualmente ricoverato al Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina e bisognoso di cure .

Presso la ludoteca Luna Park il sorteggio finale con l’estrazione dei biglietti vincenti che si sono aggiudicati i premi messi a disposizione da: Elettronica S.N.C., Alberto Raciti, private banker di Banca Mediolanum, Reitano Gioielli di Gabriella e Barbara Zito, e Inessa Club.

Decisivo quest’anno il supporto degli studenti degli istituti superiori che all’unisono hanno voluto contribuire alla raccolta fondi : “Abbiamo voluto contribuire a questa giusta causa- hanno commentato i rappresentanti degli studenti- perché Diego è un nostro coetaneo ed è giusto nei momenti difficili essere comunità solidale”. A ringraziare l’impegno dei giovani , che in questa occasione hanno dato una lezione di vita ai più grandi, è intervenuto il primo cittadino Nino Naso : “Lo stile con cui i nostri giovani in pochi giorni si sono mobilitati per raccogliere fondi a sostegno di un loro coetaneo ci fa ben sperare per il futuro e mi auguro che sia di esempio per tutti. A Diego, alla sua famiglia tutto il supporto possibile da parte nostra”.

Agli istituti superiori si sono uniti anche l.C. Don Milani e il III C.D. “Aldo Moro” , l’Associazione “I bimbi di Isabel”, il Leo e il Lions Club di Paternò , l’associazione S. Biagio, l’A.S.D Danzamble.

A seguire la diretta live anche la mamma Annalisa : “Ringraziamo tutta la comunità paternese, il sindaco Naso, Francesca Coluccio, le associazioni e gli studenti che hanno dimostrato di essere “grandi” , nell’animo e nel cuore. Ricevere tanta solidarietà in un momento così difficile ci ha lasciati davvero senza parole e per questo non finiremo mai di ringraziarvi”.

Ad oggi sono stati raccolti 6000 euro ma la piattaforma di crowdfunding Produzioni dal basso #aiutiamo diego sarà attiva fino al 30 gennaio.

“La quinta edizione di Natale Bambino – ha detto Francesca Coluccio- quest’anno ha puntato sulle nuove generazioni che hanno dimostrato una maturità impressionante nel reperire in pochi giorni i fondi necessari a sostenere Diego. A loro, alle associazioni, al sindaco e a tutte quelle persone che con discrezione hanno voluto dare un segno tangibile di solidarietà, il mio grazie di cuore”.