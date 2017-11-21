Sono 940 il 2,0% della popolazione totale, i cittadini stranieri residenti nel Comune di Paternò.La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 55,4% di tutti gli stranie...

Sono 940 il 2,0% della popolazione totale, i cittadini stranieri residenti nel Comune di Paternò.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 55,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Tunisia (6,0%) e dal Marocco (5,7%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

PATERNO': SONO 940 GLI STRANIERI RESIDENTI IN CITTA'

A Catania i cittadini stranieri residenti, sono 12.982, il 3,1% della popolazione totale.

Sono in prevalenza cingalesi (2.448), seguiti da romeni (2.126) e cinesi (1.218). Nel capoluogo etneo si trova circa 1/3 degli stranieri presenti in tutta la provincia (34.566) e poco meno del 7% del totale regionale (189.169).

In provincia gli altri Comuni con una maggiore presenza di stranieri sono Giarre (1.456), Acireale (1.439), Caltagirone (1.423), Misterbianco (1.051), Paternò (940), Grammichele (886), Riposto (623), Belpasso (615), Aci Castello (572)

I dati, aggiornati al primo gennaio del 2017, sono il risultato di un’elaborazione della Caritas Diocesana di Catania sulla base di dati Istat e sono stati resi noti in vista della presentazione del XXVI Rapporto Immigrazione 2016 «Nuove generazioni a confronto», realizzato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes in programma giovedì prossimo alle 10.30 nel Museo Diocesano, alla quale prenderà parte il direttore generale della Fondazione Migrantes Don Giovanni De Robertis.