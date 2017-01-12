Paternò, sorpreso a spacciare in centro

Fermato un 21enne

SCIACCA Marco Giuseppe, Catania 20.2.1994 95047.it Di seguito, il comunicato stampa del comando provinciale dei carabinieri:

"I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 21enne Marco Giuseppe Sciacca, del posto, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, ieri sera, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio, hanno notato il 21enne in una via del centro cittadino cedere una dose di marijuana ad un “cliente”. I carabinieri hanno bloccato e perquisito il pusher sequestrando la dose all’acquirente, un giovane paternese che è stato segnalato alla Prefettura. Successivamente gli operanti perquisendo l’abitazione del pusher hanno rinvenuto e sequestrato altre dosi della medesima droga e la somma in contanti di 20 euro, incassata dalla vendita delle dosi, nonché vario materiale utilizzato per confezionare la droga.

L’arrestato è stato associato al carcere di Piazza Lanza".