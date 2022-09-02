95047

PATERNO': SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI PER LE ELEZIONI. TUTTI I NOMI

La Commissione elettorale comunale,  riunitasi oggi, ha nominato i scrutatori che comporranno i seggi per le elezioni  di domenica 25 settembre, sorteggiandoli mediante algoritmo random tra i cittadin...

02 settembre 2022
La Commissione elettorale comunale,  riunitasi oggi, ha nominato i scrutatori che comporranno i seggi per le elezioni  di domenica 25 settembre, sorteggiandoli mediante algoritmo random tra i cittadini iscritti all’apposito Albo.

Con le stesse modalità sono stati estratti i nominativi delle riserve.

Presidenti di seggio elettorale nominati per le Elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana.

 

