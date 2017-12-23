PATERNO': Sorvegliato beccato a fare la spesa al centro commerciale

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 46enne paternese Angioletto FARINA, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

È stata la pattuglia del Nucleo Operativo a riconoscerlo e fermarlo mentre questi si trovava all’interno del Centro Commerciale di Contrada Agnelleria a Belpasso, in evidente violazione della misura preventiva cui era sottoposto.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.