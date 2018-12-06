PATERNÒ: SORVEGLIATO SPECIALE, ASSENTE IN CASA PER TUTTA LA NOTTE, VIENE RINTRACCIATO ED ARRESTATO.
A cura di Redazione
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 36enne Francesco Alleruzzo, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi impostigli dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
