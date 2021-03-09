PATERNÒ.SORVEGLIATO SPECIALE SCORRAZZA IN MOTO E TENTA DI SFUGGIRE AI CARABINIERI: ARRESTATO

COMUNICATO DEI CARABINIERII Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 28enne Ivan Gianfranco SCUDERI, ritenuto responsabile di violazione delle prescrizioni iner...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 28enne Ivan Gianfranco SCUDERI, ritenuto responsabile di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale.

I militari infatti, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato lo SCUDERI transitare tranquillamente a bordo di un motoveicolo in via Delle Scienze ma quest’ultimo, appena avvedutosi della loro presenza, è immediatamente fuggito cercando di far perdere le proprie tracce.

Purtroppo per lui i militari lo avevano già riconosciuto e, quando ha inteso far rientro presso la propria abitazione, ha trovato la sgradita sorpresa dei Carabinieri che lo attendevano.

Lo SCUDERI è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. (g/t)