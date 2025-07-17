PATERNÒ, SORVEGLIATO SPECIALE VIOLA LE MISURE: ARRESTATO DAI CARABINIERI MENTRE PASSEGGIA IN STRADA

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Paternò, con particolare attenzione al rispetto delle misure di prevenzione personali imposte dall’Autorità Giudiziaria nei confro...

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Paternò, con particolare attenzione al rispetto delle misure di prevenzione personali imposte dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi o già gravati da precedenti di polizia.

Nel corso di un servizio perlustrativo condotto in mattinata dai militari della Sezione Radiomobile, è stato tratto in arresto in flagranza di reato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 36enne del luogo, pregiudicato, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e divieto di avvicinamento alla persona offesa, per aver violato le prescrizioni a lui imposte.

L’uomo, ricercato attivamente dai militari in quanto non era in casa al momento del controllo, è stato successivamente individuato e fermato mentre, con nonchalance, si aggirava a piedi lungo una via cittadina.

Alla richiesta di spiegazioni da parte della pattuglia, ha fornito giustificazioni palesemente infondate e prive di coerenza, nel tentativo di eludere le proprie responsabilità.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di accertare l’infrazione e procedere al suo arresto in flagranza, convalidato dall’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.