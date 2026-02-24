Paternò, SOS Animali: Chihuahua nero con pettorina rossa vaga in zona Scala Vecchia

Paternò, SOS Animali: chiuvava nero con pettorina rossa vaga in zona Scala Vecchia

PATERNO’ – Un cagnolino di piccola taglia, descritto come un chiuvava nero con pettorina rossa, è stato segnalato nel pomeriggio di oggi mentre vagava in zona Scala Vecchia, tra via Unità d’Italia e l’area della scuola di via G.B. Nicolosi.

Secondo quanto riferito alla nostra redazione, l’animale avrebbe girovagato per diverse ore nella zona, apparendo spaesato ma non aggressivo.

Al momento in cui scriviamo, il cagnolino si troverebbe all’interno dell’edificio scolastico.

La presenza della pettorina rossa lascia pensare che possa trattarsi di un cane smarrito e che abbia una famiglia che lo sta cercando.

Si invita chi dovesse riconoscerlo o avere informazioni utili a recarsi sul posto o a mettersi in contatto con i proprietari.

Condividere la segnalazione può essere fondamentale per consentire al piccolo di tornare presto a casa.