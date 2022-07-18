PATERNO'. SOSPENSIONE DEL TRANSITO E DELLA SOSTA DEI VEICOLI, DAL 25 LUGLIO 2022 DELLE DUE CORSIE DI C.SO DEL POPOLO, PER ESECUZIONE LAVORI PER LA PISTA CICLABILE

Per garantire il sereno svolgimento di detti lavori in clima di sicurezza per gli addetti agli stessi e per la circolazione stradale, garantendo la salvaguardia della pubblica incolumità con ordinanza...

corsia ricadente lato sinistro del suddetto senso di marcia ivi vigente, compresa tra il Viale Don Orione ed il Corso Italia, mentre è sospesa, al contempo, la sosta dei veicoli, con rimozione coatta, lungo la restante parallela corsia opposta di Corso del Popolo, percorribile a senso unico di marcia con direzione nord-sud, precisamente la corsia ricadente lato destro del suddetto senso di marcia ivi vigente, compresa tra il Viale Don Orione ed il Corso Italia.

Successivamente, e solo ad avvenuta riapertura alla circolazione dei veicoli della citata corsia lato sinistro , con decorrenza dalla apposizione della relativa segnaletica stradale a cura della Impresa esecutrice dei lavori predetti, per una durata presunta di giorni 90, ma, comunque fino ad ultimazione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile, sono sospese la circolazione e la sosta dei veicoli, con rimozione coatta, lungo la corsia quale parte della carreggiata di Corso del Popolo percorribile a senso unico di marcia con direzione nord-sud, precisamente la corsia ricadente lato destro del suddetto senso di marcia ivi vigente, compresa tra il Viale Don Orione ed il Corso Italia, mentre è sospesa, al contempo, la sola sosta dei veicoli, con rimozione coatta, lungo la restante parallela corsia opposta di Corso del Popolo, percorribile a senso unico di marcia con direzione nord-sud, precisamente la corsia ricadente lato sinistro del suddetto senso di marcia ivi vigente, compresa tra il Viale Don Orione ed il Corso Italia.