PATERNO'- SOSPENSIONE DELLO SGOMBERO DELLA BARACCOPOLI: APPELLO UNANIME DELLE PARROCCHIE, CARITAS E ASSOCIAZIONI PER UN TAVOLO TECNICO URGENTE

Apprendiamo da organi di stampa che, su richiesta dei proprietari del fondo di Contrada Ciappe Bianche e dopo ispezione della polizia municipale, il sindaco ha emesso ordinanza di sgombero della baraccopoli.

Riteniamo che tale provvedimento, in assenza di un piano di alloggi transitori e alternativi e con condizioni meteo sfavorevoli, sia pregiudizievole per la salute e la sicurezza dei cittadini stranieri e della comunità paternese.

Pertanto, chiediamo che venga convocato, con urgenza, un tavolo tecnico per concertare, anche con il supporto delle associazioni di volontariato e della Caritas vicariale, una soluzione prima che lo sgombero sia effettuato.

ANPI Sez "Carmelo Mio" - Paternò

ANPAS- Associazione di Pubblica Assistenza Paternò ODV

Associazione #andiamo avanti

Belpasso

Caritas Vicariale Paternò-Ragalna

Città dell’Uomo-sezione di Paternò

Città Viva- Paternò

Comunità Islamica di Paternò

Croce Rossa Italiana-Unita’ territoriale di Paternò

Agesci - Gruppo Paternò 1

Agesci - Gruppo Paternò 2

Agesci - Gruppo Paternò 3

Agesci - Gruppo Paternò 4

Agesci - Gruppo Paternò 5

Agesci- Zona Etna Alto Simeto

Parrocchia Spirito Santo

Parrocchia Cristo Re

Parrocchia San Biagio

Parrocchia S. Francesco all’Annunziata

Parrocchia SS Salvatore

Parrocchia San Michele

Parrocchia Sacro Cuore

Parrocchia Santa Barbara

Parrocchia Santa Maria dell’Alto

Parrocchia Sant'Antonio Abate in Santa Maria la Scala

Parrocchia San Giovanni Bosco

Mamme in Comune