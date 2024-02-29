PATERNO'- SOSPENSIONE DELLO SGOMBERO DELLA BARACCOPOLI: APPELLO UNANIME DELLE PARROCCHIE, CARITAS E ASSOCIAZIONI PER UN TAVOLO TECNICO URGENTE
Apprendiamo da organi di stampa che, su richiesta dei proprietari del fondo di Contrada Ciappe Bianche e dopo ispezione della polizia municipale, il sindaco ha emesso ordinanza di sgombero della baraccopoli.
Riteniamo che tale provvedimento, in assenza di un piano di alloggi transitori e alternativi e con condizioni meteo sfavorevoli, sia pregiudizievole per la salute e la sicurezza dei cittadini stranieri e della comunità paternese.
Pertanto, chiediamo che venga convocato, con urgenza, un tavolo tecnico per concertare, anche con il supporto delle associazioni di volontariato e della Caritas vicariale, una soluzione prima che lo sgombero sia effettuato.
ANPI Sez "Carmelo Mio" - Paternò
ANPAS- Associazione di Pubblica Assistenza Paternò ODV
Associazione #andiamo avanti
Belpasso
Caritas Vicariale Paternò-Ragalna
Città dell’Uomo-sezione di Paternò
Città Viva- Paternò
Comunità Islamica di Paternò
Croce Rossa Italiana-Unita’ territoriale di Paternò
Agesci - Gruppo Paternò 1
Agesci - Gruppo Paternò 2
Agesci - Gruppo Paternò 3
Agesci - Gruppo Paternò 4
Agesci - Gruppo Paternò 5
Agesci- Zona Etna Alto Simeto
Parrocchia Spirito Santo
Parrocchia Cristo Re
Parrocchia San Biagio
Parrocchia S. Francesco all’Annunziata
Parrocchia SS Salvatore
Parrocchia San Michele
Parrocchia Sacro Cuore
Parrocchia Santa Barbara
Parrocchia Santa Maria dell’Alto
Parrocchia Sant'Antonio Abate in Santa Maria la Scala
Parrocchia San Giovanni Bosco
Mamme in Comune