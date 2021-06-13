PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE DOMANI 14 GIUGNO, IN VIA C. RENNA E IN VIA ISOLE EOLIE PER PULIZIA TRATTO STRADALE
Con Ordinanza n.113 /2021 domani 14 Giugno 2021, dalle ore 00,00 e fino a conclusione degli interventi di spazzamento e pulizia ,è sospesa è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, in via Canonico Renna, dall’intersezione con via Vittorio Emanuele fino alla Villetta, e in via Isole Eolie, dall’intersezione con via Canonico Renna all’intersezione con via Sardegna e via L. Rizzo.
Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola.
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.