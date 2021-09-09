95047

PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE IL 10 SETTEMBRE SU PIAZZA VITTORIO VENETO PER PULIZIA TRATTO STRADALE

Con Ordinanza n.142 /2021 è sospesa, dalle ore 00,00 di giorno 10 Settembre 2021 e fino a conclusione degli interventi di scerbamento, spazzamento e pulizia caditoie sopra citati, è sospesa la sosta v...

A cura di Redazione Redazione
09 settembre 2021 08:44
PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE IL 10 SETTEMBRE SU PIAZZA VITTORIO VENETO PER PULIZIA TRATTO STRADALE -
News
Condividi

Con Ordinanza n.142 /2021 è sospesa, dalle ore 00,00 di giorno 10 Settembre 2021 e fino a conclusione degli interventi di scerbamento, spazzamento e pulizia caditoie sopra citati, è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, su tutta la Piazza Vittorio Veneto, comprese via Gagliano e via Chiesa Nuova, incrocio con via Roma e fino all’incrocio con via Gagliano, e fino all’intersezione con via Circumvallazione e via G. Verga

Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola.

Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.

📎 Scarica documento allegato
ORDINANZA

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047