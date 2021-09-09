PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE IL 10 SETTEMBRE SU PIAZZA VITTORIO VENETO PER PULIZIA TRATTO STRADALE
Con Ordinanza n.142 /2021 è sospesa, dalle ore 00,00 di giorno 10 Settembre 2021 e fino a conclusione degli interventi di scerbamento, spazzamento e pulizia caditoie sopra citati, è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, su tutta la Piazza Vittorio Veneto, comprese via Gagliano e via Chiesa Nuova, incrocio con via Roma e fino all’incrocio con via Gagliano, e fino all’intersezione con via Circumvallazione e via G. Verga
Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola.
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.