PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE IN VIA BARATTA PER PULIZIA TRATTO STRADALE
Con Ordinanza n.195/2019 del 05/11/2019 è sospesa, per giorno 08 Novembre 2019,dalle ore 00:01 e comunque, fino alla ultimazione dei lavori sopra specificati, è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria
della forzata rimozione, in via Baratta, per tutta la sua estensione.
Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentlamente per la esecuzione dei lavori
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.