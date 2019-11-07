PATERNO’: SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE IN VIA BARATTA PER PULIZIA TRATTO STRADALE

Con Ordinanza n.195/2019 del 05/11/2019 è sospesa, per giorno 08 Novembre 2019,dalle ore 00:01 e comunque, fino alla ultimazione dei lavori sopra specificati, è sospesa la sosta veicolare ambo i lati,...

A cura di Redazione 07 novembre 2019 15:53

