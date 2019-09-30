PATERNO': SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE VIALE PLATANI PER PULIZIA TRATTO STRADALE

Con Ordinanza n.165/2019 è sospesa, per giorno 02 Ottobre 2019, dalle ore 00.00 e fino a conclusione dei lavori, la sosta veicolare ambo i lati in Viale dei Platani, corsia sud, intersezione Corso del...

Con Ordinanza n.165/2019 è sospesa, per giorno 02 Ottobre 2019, dalle ore 00.00 e fino a conclusione dei lavori, la sosta veicolare ambo i lati in Viale dei Platani, corsia sud, intersezione Corso del Popolo e Via Fontana del Lupo, per permettere la pulizia del tratto stradale.

Potranno derogare alla presente tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentlamente per la esecuzione dei lavori

Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall'apposita segnaletica mobile.