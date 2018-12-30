PATERNO’: SOSPESA A CAPODANNO LA RACCOLTA RIFIUTI
A cura di Redazione
30 dicembre 2018 12:50
L’amministrazione comunale, avvisa che nella giornata di lunedì' 31 dicembre, per per esigenze organizzative e logistiche,legate all'organizzazione del lavoro, il servizio di raccolta differenziata verrà' sospeso e riprenderà' normalmente nei giorni successivi seguendo il regolare calendario.
Pertanto, e' vietato esporre i rifiuti solo nella giornata di lunedi' 31 dicembre 2018.
Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione