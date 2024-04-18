PATERNO’, SOSTA IN DOPPIA FILA, BLOCCATO IL CAMION DEI VIGILI DEL FUOCO

La cattiva abitudine del parcheggio in doppia fila è proseguita nella giornata di oggi 18 aprile 2024.Ne ha fatto le spese un camion dei Vigili del Fuoco, “vittima” della sosta selvaggia.E’ accaduto i...

La cattiva abitudine del parcheggio in doppia fila è proseguita nella giornata di oggi 18 aprile 2024.

Ne ha fatto le spese un camion dei Vigili del Fuoco, “vittima” della sosta selvaggia.

E’ accaduto in pieno centro cittadino, in via Vittorio Emanuele, dove le auto in sosta hanno reso impossibile il passaggio dell’autobotte.

La “sosta forzata” del mezzo dura alcuni minuti, poi l’intervento degli stessi pirati del parcheggio libera il passaggio.

Purtroppo non è la prima volta che i Vigili del fuoco si trovano ad affrontare questo problema, legato all’inciviltà.

Viene naturale chiedersi, cosa sarebbe successo se al posto di un intervento non urgente, si fosse verificato un intervento grave, come avrebbero potuto svolgere il loro soccorso