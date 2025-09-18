Paternò, sosta selvaggia davanti alla scuola GB Nicolosi: disagi per i residenti della zona Scala Vecchia
PATERNÒ – Disagi quotidiani per i residenti della zona Scala Vecchia, nei pressi della scuola GB Nicolosi, dove sia all’ingresso che all’uscita degli alunni si ripete puntualmente il fenomeno della sosta selvaggia.
Le auto dei genitori che accompagnano i figli a scuola vengono spesso lasciate davanti agli accessi delle strade private, impedendo di fatto ai residenti di entrare o uscire liberamente dalle proprie abitazioni. Una situazione che si verifica ogni giorno e che sta alimentando crescente malcontento tra i cittadini.
“Per riuscire a muoverci da casa siamo costretti a uscire molto presto – raccontano alcuni residenti – altrimenti rischiamo di restare bloccati. Non è giusto dover discutere continuamente con chi parcheggia in maniera irregolare, creando disagio a chi vive qui stabilmente”.
Il problema, evidente nei momenti di maggiore afflusso davanti alla scuola, mette in luce la necessità di un maggiore controllo del traffico nella zona e di un richiamo al senso civico, affinché la viabilità resti scorrevole senza penalizzare i residenti della Scala Vecchia.