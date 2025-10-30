Paternò sostiene Delia Buglisi: il Comune affigge un banner per la giovane protagonista di X Factor 2025

L’amministrazione comunale di Paternò ha manifestato pubblicamente il proprio sostegno a Delia Buglisi, giovane cantante paternese protagonista a X Factor 2025, affiggendo un grande banner celebrativo...

All’iniziativa erano presenti il sindaco Antonino Naso, gli assessori Francesca Coluccio, Giovanbattista Caruso e Antonello Longo, la mamma di Delia, alcune compagne di classe e rappresentanti delle associazioni locali.

Durante l’incontro, sono stati rivolti incoraggiamenti e parole di affetto alla giovane artista, che con la sua voce sta portando il nome di Paternò su uno dei palcoscenici televisivi più seguiti d’Italia.

Il sindaco Naso ha dichiarato che Delia rappresenta la sicilianità e la città di Paternò, sottolineando il sostegno affettuoso della comunità. Gli assessori hanno evidenziato come le sue esibizioni siano un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza cittadino e hanno definito Delia un’artista poliedrica, augurandole il successo che merita.

Il banner posizionato in una zona centrale vuole essere un segno dell’orgoglio della città e un invito a continuare a sostenerla nel suo percorso artistico.

Tra applausi e sorrisi, la cerimonia si è chiusa con un messaggio condiviso: “Forza Delia, Paternò è con te!”

Per sostenere l’artista è possibile scaricare l’app X Factor 2025 su dispositivi Android e Apple.