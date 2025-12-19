Paternò sotto shock per la prematura morte di Enrico Granata: domani i funerali nella Chiesa di San Biagio

Paternò è sconvolta dalla improvvisa e prematura scomparsa di Enrico Granata, giovane di appena 24 anni, venuto a mancare a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Una notizia ch...

Paternò è sconvolta dalla improvvisa e prematura scomparsa di Enrico Granata, giovane di appena 24 anni, venuto a mancare a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Una notizia che ha colpito duramente l’intera comunità, lasciando sgomento, dolore e incredulità.

Enrico era studente di Ingegneria all’Università di Catania, prossimo alla laurea: la tesi era già pronta, e davanti a lui si apriva un futuro ricco di sogni, progetti e speranze. Sogni spezzati troppo presto, che hanno lasciato un vuoto enorme tra familiari, amici e conoscenti.

Molto conosciuto e stimato, Enrico era fortemente impegnato nella parrocchia di San Biagio, punto di riferimento per tanti giovani. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda non solo per chi gli era vicino, ma per l’intera città di Paternò.

In queste ore i social sono stati invasi da messaggi di dolore, incredulità e affetto. Tra i tanti commenti, colpisce quello delal zia che scrive:

«Caro mio nipotino Enrico, sei stato un nipote speciale e adorabile. Non potrò mai scordarti, sei sempre stato nel mio cuore e lo resterai per sempre. Ragazzo sensibile, con un grande cuore, per te il valore più grande era la famiglia. Ancora non ci credo, mi sembra un incubo saperti tra le stelle. Veglia sulla tua famiglia e su tutti noi in questo triste momento. Salutami i nonni tra le stelle. Non doveva andare così…»

Parole che raccontano meglio di ogni altra cosa il dolore e l’amore lasciati da Enrico.

I funerali si svolgeranno domani , sabato 20 dicembre, alle ore 15, nella Chiesa di San Biagio.

Un ultimo saluto che vedrà riunita un’intera comunità, stretta nel silenzio e nel raccoglimento.

La redazione di 95047 si associa al dolore della famiglia Granata, esprimendo le più sentite condoglianze per una perdita così ingiusta e prematura.